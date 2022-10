Governo Meloni, errore nella lista dei ministri: sbagliati i nomi

C’è un errore di trascrizione nella lista dei ministri comunicata dal neo premier Giorgia Meloni. A renderlo noto una comunicazione dell’ufficio stampa del presidente di Fratelli d’Italia. Due nomi sarebbero stati scambiati.

Giorgia Meloni, errore nella lista dei ministri

L’errore di trascrizione nella lista dei ministri riguarderebbe due nomi in particolare. Come ha reso noto l’ufficio stampa del presidente di Fdi. Gilberto Pichetto Fratin infatti è il nuovo ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, mentre Paolo Zangrillo è il nuovo ministro della Pubblica amministrazione e non il contrario come era stato comunicato inizialmente. I due nomi, entrambi esponenti di Forza Italia, erano stati invertiti.

“Si precisa che a causa di un errore di trascrizione – hanno fatto sapere dall’ufficio stampa di Giorgia Meloni – nella stesura della lista dei ministri sono stati erroneamente invertiti due nomi. Di seguito l’indicazione corretta: senatore Gilberto Pichetto Fratin: ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica; onorevole Paolo Zangrillo ministro della Pubblica amministrazione”, come si legge in un post dell’Ansa.