Gratta e Vinci ‘Il Miliardario’: vinti 500mila euro ad Aprilia

Gratta e Vinci: con ‘Il Miliardario’ inizia il 2024 alla grande. Vinti 500.000 euro ad Aprilia.

La dea bendata bacia Aprilia

Dopo aver baciato il nord, con tre vincite in Lombardia ed aver fatto una tappa in Toscana, la dea bendata ha regalato una bella vincita al Gratta e Vinci anche nel Lazio. Questa volta la fortuna è arrivata nella ricevitoria di via Giosuè Carducci 14/c ad Aprilia, località in provincia di Latina. Un fortunato cliente della rivendita ha acquistato, prima della fine dell’anno, un tagliando della serie ‘Il Miliardario‘.

Il Gratta e Vinci ‘Il Miliardario’ è il primo ‘nato’ della serie molto amata dagli appassionati ed ha il costo di 5 euro. Ha inoltre ben 13 categorie di premio e la vincita massima è di 500.000 euro. Ed è stato proprio il premio massimo quello andato a finire nelle tasche dell’appassionato di Aprilia. Grattando il tagliando ha infatti trovato la vincita da ben mezzo milione di euro.

Il precedente. Gratta e Vinci da mezzo milione: ex amiche litigano da 15 anni per la spartizione

È passato più di un decennio da quando due amiche di Latina acquistarono insieme un biglietto del Gratta e Vinci vincente da mezzo milione di euro, ma il tesoro in questione è ancora al centro di un acceso contenzioso legale.

La disputa sul Gratta e Vinci da mezzo milione di euro

La notizia, riportata da Latina Oggi, rivela una storia di amicizia infranta, promesse tradite e un bottino congelato da 15 anni. Nel 2009, le due ragazze condivisero la fortuna di grattare un biglietto vincente in una tabaccheria locale. Tuttavia, una volta ottenuto il premio, emersero tensioni sulla spartizione dei soldi. Una delle ragazze sosteneva di avere diritto all’intero bottino in quanto aveva contribuito finanziariamente all’acquisto del biglietto. Dall’altra parte, l’altra amica richiamava un patto preesistente: “Se vinciamo, stecchiamo.”