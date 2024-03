Grave incidente a Roma: muore un 44enne

Scontro letale tra auto e moto coinvolte in una rotatoria a Labaro, periferia a Nord di Roma.

Scontro frontale tra un’auto e una moto a Labaro, periferia Nord di Roma. Nella prima serata di ieri sera, giovedì 28 marzo, un’auto e una moto si sono schiantate alla rotatoria di via Jonas Edward Salk, altezza via Ghisalba. Il motociclista, di 44 anni, sarebbe stato trasportato con urgenza all’ospedale Sant’Andrea, a pochi metri da dove è avvenuto l’impatto.

Incidente mortale a Labaro: vittima un motociclista

Secondo la ricostruzione della polizia locale, giunta sul posto poco dopo le 21 di ieri sera, lo scontro avrebbe visto un’Alfa Romeo GT, condotta da un uomo di 36 anni, e una Honda SH 150 alla cui guida c’era appunto un 44enne.

Quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di via di Grottarossa. Dopo ore travagliate, l’uomo sarebbe deceduto questa mattina in ospedale. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati dopo i rilievi della pattuglie della polizia Locale del XV Gruppo Cassia: al momento sono in corso le indagini che permettano di ricostruire le esatte responsabilità dell’accaduto. Secondo indiscrezioni, sembra che il motociclista, abitasse e lavorasse in zona come idraulico. La sera di giovedì 28 marzo stava dirigendosi verso la tenuta Cartoni, in direzione via Veientana Vetere, quando sarebbe stato falcidiato dalla macchina proveniente da via Ghisalba.

Sono ancora in corso le ricostruzioni degli agenti che attesteranno l’effettiva velocità dei mezzi coinvolti nell’incidente. Stando alle testimonianza di molti residenti, accorsi sul posto, l’impatto sarebbe avvenuto su una strada che fin troppo spesso è percorsa da automobilisti e motociclisti oltre i limiti di velocità consentiti.