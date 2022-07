Grave incidente sul GRA. 23enne in coma, il fratello: ‘Cerchiamo testimoni’

Si trovava a bordo del suo scooter, un SH 300 grigio, quando giovedì scorso, il 30 giugno, intorno alle 16.40, è rimasto coinvolto in un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma, sulla corsia esterna al km 30,200, nei pressi dell’uscita per via Tiburtina, in direzione Tivoli.

La dinamica dell’incidente sul GRA

Luigi, 23 anni, si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora tutte da accertare, sarebbe caduto a terra. Un impatto violento, ancora poco chiaro.

Sul mezzo a due ruote, come ci ha raccontato il fratello, non sono stati trovati segni, qualcosa che potesse far risalire ad altri veicoli. Ma ora le domande sono tante, le risposte ancora poche: qualcuno gli ha ‘tagliato’ la strada e poi è fuggito? Il 23enne ha cercato di evitare qualcosa in strada e per schivarlo ha perso il controllo? Quello che è certo è che un ‘angelo’ lo ha notato a terra, si è fermato e ha subito allertato la Polizia e il personale sanitario del 118.

Sul posto gli agenti hanno trovato anche un secondo telefono, che non apparterrebbe al 23enne. E quindi tutto resta avvolto, almeno per il momento, nel ‘mistero’.

Come sta il 23enne

Il 23enne si trova in coma farmacologico all’ospedale San Giovanni di Roma. Ha riportato tre microfratture craniche, due versamenti ed è stato operato d’urgenza.

L’appello

E ora se da un lato la famiglia fa il tifo per il ragazzo, affinché si rimetta presto, dall’altro sta cercando testimoni, qualcuno che possa aver assistito all’incidente, che tra l’altro è avvenuto in un orario di punta. Quando sul Raccordo gli automobilisti (e i centauri) in transito sono molti.

Chiunque abbia visto qualcosa o ha informazioni, può contattare il fratello al numero 3663037955 o la nostra redazione all’indirizzo: redazione@ilcorrieredellacitta.it