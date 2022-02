Grave incidente sul GRA, scontro tra due auto e una moto: traffico in tilt

Ancora un incidente nella Capitale e ancora traffico paralizzato. Questa volta è successo sul GRA, al chilometro 49,900, in carreggiata esterna, dove si registrano tuttora dei rallentamenti alla viabilità centrale.

Incidente sul GRA

Per cause ancora tutte da accertare, due veicoli e una moto si sono scontrati. Nel violento impatto il centauro, di cui al momento le generalità non sono ancora note, è rimasto ferito: stando a quanto apprende la nostra redazione, l’uomo ha riportato numerose escoriazioni, attualmente è cosciente e sta per essere trasportato in ospedale per degli accertamenti. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Quello che è certo è che il traffico è paralizzato e attualmente si registrano code in prossimità dell’incidente, tra via Ardeatina e Laurentina.