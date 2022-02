Grave incidente sulla Nettunense, scontro tra due camion: lunghe code

Un violento impatto, uno scontro tra due camion e il traffico paralizzato dopo ore dal fatto. Un brutto incidente è successo questa mattina all’alba su via Nettunense, tra Cecchina e Fontana di Papa: è qui che due mezzi pesanti, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrati. E nell’impatto uno dei conducenti è rimasto gravemente ferito.

Grave l’autista di un camion

Il camion, che viaggiava in direzione Cecchina, ha sbandato ed è andato a finire sull’altro mezzo pesante. Il conducente del primo autoarticolato è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Tor Vergata, mentre l’altro è rimasto lievemente ferito insieme a un uomo che si trovava su un’auto, che nella carambola ha tamponato il camion. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per tutti i rilievi del caso, ma il traffico, come fa sapere Astral, è ancora paralizzato. Si registrano code tra Cecchina e Fontana di Papa in entrambe le direzioni e attualmente è attivo il senso unico alternato.

L’incidente sulla Nettunense e la morte di Valerio Brandimarte

Sempre sulla Nettunense, pochi giorni fa, ha perso la vita il 25enne Valerio Brandimarte, che abitava con la famiglia ad Ariccia. Il ragazzo stava viaggiando in direzione Aprilia a bordo della sua golf quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Mercedes Classe A, con a bordo due ragazze di 20 anni. Per Valerio, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: nel violento impatto è morto sul colpo.