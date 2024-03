Grave incidente sull’A1: estratte tre persone dalle lamiere dei veicoli

Grave incidente questo pomeriggio sull’A1, con diverse persone ferite a causa dello scontro tra 3 veicoli.

Tre persone sono state estratte dalle lamiere quest’oggi a causa di un grave incidente sull’Autostrada A1, direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i soccorsi, allertati dalle segnalazioni degli automobilisti e dei testimoni sulla strada. Traffico e disagi alla viabilità durante il pomeriggio, con code e file provocate dall’intervento impegnativo dei soccorsi.

Incidente sull’A1: tre veicoli coinvolti e diversi feriti

La squadra 5A di Montelibretti è intervenuta questo pomeriggio, verso le ore 15, sull’Autostrada A1 in direzione Firenze per lo scontro di due autovetture e un mezzo pesante. L’incidente, avvenuto all’altezza di Fiano Romano, ha comportato diversi feriti che i vigli hanno estratto dalle lamiere delle vetture, affidandoli alle cure dei sanitari del 118. Visti i disagi al traffico, la polizia locale è intervenuta per gestire gli ingorghi e favorire un ripristino delle condizioni di viaggio il prima possibile.

La carreggiata intanto è stata liberata dai veicoli coinvolti nell’incidente e la circolazione è stata ripristinata, favorendo un ritorno alla normalità, senza particolari ripercussioni per chi viaggia.