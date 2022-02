Gravissimo incidente: scooter impatta frontalmente un’auto. Un giovane è in pericolo di vita

Cisterna di Latina. Il giovane in sella allo scooter proveniva dalla strada statale, e stava scendendo attraverso via Kennedy, presumibilmente diretto verso via delle Mimose. Le strade, chi è della zona le conosce bene, sono separate da una intersezione con via Civitona. Il giovane era giunto proprio al punto dell’incrocio, quando è andato incontro alla tragedia. Il fatto intorno alle 12:00 di oggi 26 febbraio.

Le prime ricostruzioni

Quello è avvenuto subito dopo è un incidente davvero terrificate. La corsa del ragazzo è culminata con uno schianto violentissimo contro un’auto che procedeva lungo la strada. Secondo le primissime ricostruzioni, la moto si sarebbe schiantata nella fiancata dell’auto che transitava in quel momento, riducendo il giovane in sella in condizioni gravissime.

Il giovane è gravissimo

Uno scontro violento e terribile. Il centauro alla guida ne ha pagato le tragiche conseguenze. Quando i sanitari sono giunti sul posto, hanno capito immediatamente la gravità della situazione. Le ricostruzioni della dinamica sono ancora al vaglio degli inquirenti: sul posto sono intervenuti i caschi bianchi di Cisterna, guidati dal comandante Raul De Michelis ed anche la Polizia di Stato per dare supporto alle operazioni. Anche la donna che era alla guida dell’auto ha ricevuto forti contusioni.

La corsa in ospedale con l’Eliambulanza

Ma il giovane in sella alla moto sembrerebbe essere davvero grave: lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso in Eliambulanza verso l’Ospedale Bambino Gesù. L’ospedale era l’unico nei paraggi attrezzato per far fronte alle sue drammatiche condizioni di salute.