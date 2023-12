Grottaferrata, al via la rimozione delle barriere architettoniche in città

Un’opera urbanistica che favorisce l’inclusività e la vivibilità per le persone disabili a Grottaferrata. L’amministrazione, guidata dal sindaco Di Bernardo, è intervenuta sui marciapiedi delle vie principali della città, completamente riqualificate per rendere più agevole il passaggio.

Il nuovo marciapiede di via San Bartolomeo, che porta dal Bivio fino all’inizio di Corso del Popolo, è stato completamente riqualificato nelle scorse settimane e si appresta ora a diventare più inclusivo. L’opera è stata realizzata grazie alla rimozione di barriere architettoniche che storicamente precludono a chi ha difficoltà motorie un agevole accesso al centro di Grottaferrata.

Riqualificato il marciapiede di via San Bartolomeo a Grottaferrata

La mattina di venerdì 22 dicembre il sindaco Mirko Di Bernardo, l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti, il presidente della commissione Lavori Pubblici Federico Pompili e il delegato all’Abbattimento delle Barriere Architettoniche Piero Famiglietti hanno svolto un sopralluogo nella zona, verificando il proseguo dei lavori sul marciapiede, che prossimamente interesseranno anche l’area di intersezione con via Anagnina (il Bivio). I lavori in questione fanno parte dell’accordo quadro da 4.7 milioni di euro approvato dalla giunta comunale per il rifacimento di strade e marciapiedi di Grottaferrata, che prevede numerosi interventi anche per tutto il 2024.

Barriere architettoniche a Grottaferrata: previsto un piano di interventi per tutto il 2024

“Abbatteremo nel breve termine due barriere architettoniche, una all’inizio e una al termine del nuovo marciapiede di via San Bartolomeo, la cui percorribilità sarà finalmente a misura di cittadino con rampe inclusive e accessibili”, hanno dichiarato durante il sopralluogo il Sindaco Mirko Di Bernardo e l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti, “Prosegue la riqualificazione di un tratto importante della nostra città, che non subiva interventi di questa portata da oltre vent’anni. L’ingresso della città è un biglietto da visita che merita di essere ben curato, funzionale e rispondente alle esigenze di tutti i cittadini”.

“L’Amministrazione sta intervenendo con atti concreti, che rispondono alle esigenze di accessibilità e percorribilità più volte manifestate dalla cittadinanza nell’area”, ha aggiunto il presidente della commissione Lavori Pubblici Federico Pompili, “Ringraziamo gli uffici per la loro fondamentale attività di supporto”.