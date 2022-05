Grottaferrata, fanno irruzione in casa del candidato Sindaco e sfasciano tutto

Grottaferrata. Un’irruzione in piena regola, un atto intimidatorio, una minaccia più o meno esplicita. E, poi, un messaggio finale molto loquace: una forchetta e un coltello incrociati sul tavolo.

Irruzione in casa di Mirko di Bernardo

candidato a Sindaco Mirko Di Bernardo (Partito Democratico) che di recente ha presentato la sua candidatura per le elezioni del prossimo 12 giugno. Così, alcuni individui si sono introdotti dentro l'abitazione privata del

Le parole dopo la scoperta e il messaggio minatorio

Proprio lui, Di Bernardo, ne da notizia attraverso i suoi canali social, in particolare con un post su Facebook, dove afferma: ”Non hanno portato via nulla, si sono limitati a tirare fuori le mie cose dai cassetti, hanno messo a soqquadro le stanze e lasciato una “firma”: una forchetta e un coltello incrociati sul tavolo”.

”Nessun timore, continuiamo le nostre battaglie”

Dunque, nessuna intenzione di derubare, ma solamente intimidire, spaventare, far sapere che possono entrare dentro casa sua quando voglio e quindi generare apprensione. Ma la risposta del candidato Dem è stata chiara: ”Il messaggio che vogliamo mandare noi è che non ci lasceremo intimorire e continueremo con le nostre battaglie per la Legalità, il Diritto e la Sicurezza”.

Le indagini sull’accaduto

Intanto, molti anche i messaggi di supporto da parte di coloro che credono nel suo operato e nelle sue idee per la comunità. Le Forze dell’Ordine sono poi intervenute sul posto immediatamente, e ora stanno cercando elementi per ricostruire la dinamica e rintracciare i malfattori.