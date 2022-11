Guasto sulla metro B: interrotta la tratta San Paolo-Castro Pretorio, è caos navette

Inizia una nuova settimana. E non certo nei migliori dei modi per i pendolari, quelli che questa mattina si trovavano sul vagone della metro B. Da più di un’ora, infatti, il servizio tra le fermate San Paolo-Castro Pretorio è interrotto e l’azienda Atac ha messo a disposizione dei bus sostitutivi. Questo, però, vuol dire solo una cosa: caos e rabbia tra i viaggiatori.

#info #atac – metro B: abbiamo interrotto la circolazione nella tratta San Paolo-Castro Pretorio per eseguire un intervento tecnico. Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico #Roma — infoatac (@InfoAtac) November 21, 2022

Cosa sta succedendo sulla Metro B

“Abbiamo interrotto la circolazione nella tratta San Paolo- Castro Pretorio per eseguire un intervento tecnico. Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico” – ha fatto sapere l’azienda Atac più di 30 minuti fa. E ora è arrivato l’aggiornamento: la tratta resta chiusa per la verifica, i bus sostitutivi sono arrivati e le fermate sono nei pressi delle stazioni. Ad eccezione di Garbatella, dove il bus si potrà aspettare in via Ostiense, all’angolo con circonvallazione Ostiense.

#info #atac – metro B/aggiornamento: la tratta San Paolo<->Castro Pretorio è interrotta, stiamo eseguendo una verifica tecnica. Attivi bus sostitutivi: le fermate sono nei pressi delle stazioni ad eccezione di Garbatella (fermata in via Ostiense) #Roma — infoatac (@InfoAtac) November 21, 2022

Inevitabilmente, ripercussioni anche sulla Roma-Lido, tratta da inferno per i viaggiatori. E la rabbia dei pendolari resta tanta perché gli autobus sostitutivi sembrano tardare. O, forse, non bastare. Atac, d’altra parte, è stata chiara: arriveranno, traffico permettendo.

La rabbia dei viaggiatori

“Le navette non passano, siamo in 500 a Garbatella” – scrive Elisa, seguita da altri pendolari. “A Termini c’è il delirio da ore, ma quanto ci vuole, siamo in attesa in banchina” – tuonano altri viaggiatori. Le navette sostitutive non ci sono, gli autobus tardano e i pendolari restano fermi ad aspettare. Accalcati. Ma la risposta di Atac è solo una: ‘Ci scusiamo per il disagio’.

SI MA LE NAVETTE FATELE ARRIVARE!!!’ — Desi 🌟 (@sedkilam) November 21, 2022