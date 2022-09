Guasto sulla Roma-Lido: treni in ritardo, la rabbia dei pendolari

Quasi ogni giorno sulla Roma-Lido ce n’è una. E i viaggiatori, soprattutto quelli che ora hanno ripreso il lavoro e hanno la sveglia presto, lo sanno bene. Perché cambia il nome della linea, che ora è Metromare, ma non i disagi e anche questa mattina, poco dopo le 6, un guasto ha impedito ai pendolari di salire sul treno e raggiungere la destinazione.

Corsa soppressa sulla Roma Lido

Come ha fatto sapere Astral Infomobilità, per via di un guasto è stata soppressa la corsa da Colombo alle 6 e sono state attivate delle navette, che sono partite alle 6.15 e alle 6.25 (quest’ultima da Acilia). Ora la situazione sembrerebbe essere tornata sotto controllo, nonostante i treni registrino ancora dei ritardi, da 2 a 15 minuti.

L’esasperazione dei pendolari

I pendolari sono esasperati e stanchi perché sanno, quando si svegliano la mattina, che potrebbero iniziare la giornata con qualche problema. Tra guasti, ritardi, vandali che danneggiano la linea e navette che non riescono a colmare la mancanza dei mezzi. “Tutto questo è vergognoso, allucinante, e noi continuiamo a pagare gli abbonamenti e i biglietti” – scrivono sui social. E di commenti così se ne leggono a bizzeffe.

(Foto di repertorio)