Guerra in Ucraina, il Lazio recluta medici e pediatri per assistere la popolazione che sta scappando

Guerra in Ucraina, il Lazio in prima linea per fornire assistenza alla popolazione colpita dal conflitto. Alcuni professionisti, tra cui medici e infermieri, hanno dato la propria disponibilità per intervenire sia sul territorio regionale che recandosi nelle aree più colpite dalla guerra dando così il proprio contributo diretto all’emergenza umanitaria.

Medici del Lazio per assistere le popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina

Al momento non c’è ancora un piano operativo ma è stata sondata intanto la disponibilità in merito da parte dei professionisti. Alle Asl, come riportato ieri dal quotidiano la Repubblica, è arrivata una circolare per verificare la presenza di eventuali volontari. «La stima è ancora da completare, ma sono molto colpito, c’è una adesione molto alta», ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Ma di quali numeri parliamo? Almeno “500 professionisti, tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari, Uscar comprese”, ha spiegato D’Amato. Cifra alla quale aggiungere anche 172 pediatri i quali “hanno dato la disponibilità per assistere i bambini gratuitamente, sia qui che andando, a turno, nei territori di guerra o nei paesi vicini”.

L’assistenza nel Lazio ai profughi del conflitto

Intanto proseguono le attività per gestire l’arrivo di persone dalle zone di guerra anche in considerazione dell’emergenza sanitaria. Alla Stazione Termini, ad esempio, è attivo il servizio di assistenza destinato ai cittadini provenienti dall’ucraina. Qui è possibile effettuare tamponi, vaccini ed il rilascio del codice per straniero temporaneamente presente (STP) affinché possano accedere a tutti i servizi sanitari.