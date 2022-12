Guidonia, scoppia l’incendio in un garage: famiglie evacuate

Guidonia. Un incendio improvviso, spaventoso, che ha gettato nello scompiglio tutti i residenti nella zona. Hanno temuto il peggio nella nottata. Non solo la pioggia battente, il maltempo, ma anche le fiamme che hanno messo in pericolo chiunque si trovasse nei paraggi. Tuttavia, per fortuna, l’abitazione era disabitata, e inoltre l’orario non era di quelli più frequentati. Infatti, le fiamme si sono innescate questa mattina presto, intorno alle 4.00, e hanno intaccato un edificio di Guidonia Montecelio. Le cause che hanno portato al rogo sono ancora in via di accertamento. Nelle ultime ore i carabinieri hanno setacciato la zona alla ricerca di possibili cause d’innesco, dopo la messa in sicurezza dell’intera area intaccata dalle fiamme.

La dinamica dell’incendio di questa mattina a Guidonia

Il fatto è accaduto verso le 4 di questa mattina, sabato 3 dicembre 2022. All’improvviso, senza una causa lampante, si è sviluppato un incendio in un garage a Guidonia Montecelio, via Carlo Todini domato dai vigili del fuoco di Tivoli. E’ possibile che l’incendio sia dovuto ad un cortocircuito legato alla forte pioggia che ha intaccato impianto elettrico. L’incendio danneggiava lievemente anche appartamento, disabitato, posto al piano superiore del garage. Precauzionalmente i Carabinieri della Tenenza di Guidonia e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare gli altri appartamenti nei pressi del garage per evitare intossicazioni da fumo. Sono in corso ulteriori accertamenti. Nessun ferito. Solo danni materiali.