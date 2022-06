Incidente a Guidonia, 46enne perde il controllo dello scooter: è gravissimo

Guidonia. Qualcosa deve aver turbato la sua traversata in sella allo scooter, facendogli perdere improvvisamente il controllo. Un incidente stradale che ha sfiorato la tragedia.

Per il momento l’uomo è ancora ricoverato in condizioni gravissime in ospedale dopo essere caduto dallo scooter sul quale stava transitando in via Casal Bianco, a Guidonia, in direzione Roma. Il fatto è successo nella giornata di ieri, lunedì 27 giugno.

Incidente gravissimo a Guidonia nel pomeriggio di ieri

Stando alle primissime ricostruzioni della Polizia Locale intervenuta sul posto, l’uomo stava transitando su via Casal Bianco, più o meno intorno alle 13.00, quando all’improvviso, poco prima del distributore di benzina Tamoil, avrebbe perso completamente il controllo del suo veicolo, rovinando drammaticamente al suolo.

Leggi anche: Guidonia, Mauro Lombardo è il nuovo sindaco

La ricostruzione della dinamica

Le dinamiche che hanno portato alla perdita del controllo sono ancora al vaglio dei caschi bianchi, ma quel che è certo è che la caduta non è stata cosa da poco.

Infatti l’uomo ha riportato lesioni gravissime che hanno inevitabilmente richiesto un trasporto immediato in ospedale (codice rosso) a bordo dell’eliambulanza pegaso 21. L’uomo, un 46enne del posto, si trova ora sotto osservazione, nelle mani dei medici dell’Ospedale San Camillo.