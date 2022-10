Guidonia, minacce alla compagna: aspettava sotto casa sua con droga e fucile

Guidonia. Una serata da dimenticare, tra il terrore, le minacce e una lite furibonda che ha rischiato di tramutarsi in una tragedia. In località Colle Fiorito, frazione del comune della provincia nord est della Capitale, stava per accadere il peggio, e solamente l’intervento della Polizia di Stato, dopo la segnalazione, ha evitato che si potesse andare oltre. Pare che un ragazzo abbia più volte minacciato la compagna, con la quale aveva ingaggiato la lite: era arrivato davanti casa in auto assieme ad altro individuo, e all’interno della vettura c’era un fucile e delle dosi di cocaina.

Terribile lite dentro casa a Guidonia

Il fatto è accaduto nella serata di ieri, martedì 11 ottobre, quando una lite dentro casa ha assunto dinamiche fin troppo preoccupanti. La vittima delle minacce è una ragazza del posto, costretta a richiedere l’intervento degli agenti dopo che il compagno ha iniziato a dare di matto.

In auto fucile e droga

Non è ancora chiaro il motivo che avrebbe portato alla lite dentro casa, quel che è certo è che nell’auto in cui il ragazzo era a bordo assieme ad un altro individuo, è stato ritrovato un fucile. Ma non è tutto. Insieme all’arma, all’interno del veicolo è stata ritrovata anche della droga, a seguito di un controllo più approfondito: circa 4 grammi di cocaina.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti che hanno trovato la ragazza in casa spaventata e in preda al panico. Il ragazzo è stato arrestato per possesso di armi e droga.