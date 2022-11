Guidonia, pericolosa fuga di gas in strada: paura per i residenti

Momenti di paura quest’oggi a Guidonia a causa di una grossa perdita di gas in strada. L’incidente è avvenuto durante alcuni lavori e per consentire le operazioni di messa in sicurezza della zona e riparare il guasto, la strada è stata momentaneamente chiusa.

Pericolosa perdita di gas in strada

I fatti sono avvenuti in via Alessandro Poerio e precisamente all‘incrocio con via maremmana inferiore 72. L’incidente si è verificato durante alcuni lavori, quando è stato danneggiato un tubo del gas di bassa pressione che ha causato la fuoriuscita del gas. Scattato l’allarme, i tecnici di Italgas si sono messi subito al lavoro per riparare il guasto e limitare quanto più possibile i disagi ai cittadini. Per consentire le operazioni, la strada è stata momentaneamente chiusa ma adesso il pericolo è rientrato. Presenti sul posto i Vigili del Fuoco, 18 a di Tivoli, il nucleo NBCR e la polizia locale.