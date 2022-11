Guidonia, terribile incidente alla rotatoria di via Marco Simone: traffico paralizzato

Brutto incidente nella serata di oggi 4 novembre alla rotatoria tra via Marco Simone e la strada provinciale 28 via Casal Bianco, nel Comune di Guidonia. Diverse auto sarebbero rimaste coinvolte nell’incidente.

Incidente in rotatoria, traffico bloccato a Guidonia

Il sinistro è avvenuto questa sera venerdì 4 novembre intorno alle 19:30 all’interno della rotatoria tra via Marco Simone e via Casal Bianco, in direzione Roma. Non sono chiare le dinamiche esatte dell’incidente ma il traffico è paralizzato nella zona dove le automobili si sono scontrate. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per soccorrere le persone coinvolte.

(Foto copertina dal gruppo Facebook Marcosimoneonline)