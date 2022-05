Tragedia nel pomeriggio, violento scontro frontale tra auto: gravissimo un bambino di 3 anni

Guidonia. Un incidente devastante, tra due autovetture, ridotte ora ad un cumulo di lamiere. Uno scontro frontale violento, avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio, che non ha mancato di coinvolgere i passeggeri che viaggiavano all’interno delle rispettive auto coinvolte.

Spaventoso incidente a Guidonia oggi

Nel terribile scontro sono rimaste ferite tre persone: il più grave di tutti è un bambino di soli 3 anni prontamente estratto dall’abitacolo della vettura su cui viaggiava dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale con l’elitrasporto, in codice rosso. Ora si trova al nosocomio A. Gemelli per le cure necessarie.

La dinamica dell’impatto

Un impatto fortissimo, le cui cause rimangono ancora incerte al momento. Il fatto è avvenuto solo qualche ora fa, precisamente intorno alle 14:50 di oggi, stando all’orario in cui i Vigili del Fuoco hanno ricevuto la chiamata d’emergenza. Gli operatori hanno immediatamente inviato la squadra VVF di Tivoli (18/A) presso il comune di Guidonia Montecelio, in via Maremmana Inferiore.

Le operazioni per estrarre il bimbo di 3 anni

Quindi, quando gli operatori sono arrivati, si sono trovati dinanzi una scena raccapricciante: le carcasse di due auto vittime di un frontale e i 3 passeggeri ancora al loro interno. Tra queste anche un bambino di soli 3 anni rimasto incastrato tra le lamiere. Le operazioni sono state delicate e immediate: i Vigili del Fuoco hanno estratto la piccola creatura e poi l’hanno caricata sull’elitrasporto, date le sue condizioni.

Sul posto era presente il personale della Polizia di Stato per compiti di viabilità del traffico e le indagini per chiarire le modalità dello spaventoso impatto.