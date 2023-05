Hacker russi attaccano i siti istituzionali italiani, l’azione di ripicca alla visita di Zelensky

Sul piano geopolitico, era scontato che la Russia non gradisse la visita del presidente Zelensky in Italia. Dopotutto, nel conflitto russo-ucraino, gli stessi russi hanno dovuto dire addio – per forza maggiore – a uno dei loro maggiori partner commerciali: l’Italia di quello che fu l’amico Silvio Berlusconi. Ecco allora che per oggi, vista la visita del presidente ucraino, hacker russi si sono scagliati contri i siti dello Stato italiano, creando scompiglio.

Gli hacker russi attaccano i siti italiani per la presenza di Zelensky

Si temeva l’attacco di disturbo nel dialogo diplomatico tra Italia e Ucraina, con tale episodio che puntualmente si è verificato. Presi di mira i siti istituzionali dello Stato italiano, in una dinamica che nuovamente ha mostrato una palese vulnerabilità del nostro sistema sul piano della cybersicurezza. Inutile parlare di terrorismo digitale in conferenze o addirittura all’interno del Parlamento italiano, quando poi nel giro di poche ore gli hacker stranieri sono riusciti a sabotare gran parte dei domini Internet gestiti dalle nostre istituzioni.

L’azione dei russi dietro l’attacco cibernetico

A rivendicare il gesto, è stato il gruppo hacker di “No name”, di provenienza dichiaratamente russa. I pirati del web hanno rivendicato il gesto su un canale Telegram, ribadendo come il colpaccio avrebbe portato in loop i siti istituzionali di riferimento al Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero dell’Interno. Un colpo al cuore digitale dell’Italia, considerato come il gruppo cyber-terrorista ha messo le sue mani sul campo della Giustizia italiana e soprattutto sulle dinamiche della sicurezza interna.

La fragilità italiana nel campo della cybersicurezza

Sorge una domanda lecita: in vista dell’arrivo di Zelensky, l’Italia non si era preparata a un attacco hacker da parte di agenti esterni all’area NATO? Domande lecite, soprattutto sul piano della cybersicurezza, considerato come tra Cina e Russia non sia la prima volta che queste realtà mettono il naso nei nostri sistemi. Attacchi hacker, app spia o intercettazione, sono solo l’ennesimo episodio dettato dalle politiche di Mosca e Pechino.