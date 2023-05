Zelensky oggi a Roma, perché il presidente dell’Ucraina è in Italia? Le ultime news

La visita di Volodymyr Zelensky è attesa oggi a Roma. Il Presidente dell’Ucraina, in viaggio per l’Europa, ha deciso di fare tappa anche Italia, per incontrare Papa Francesco, il Presidente Sergio Mattarella e il Premier Giorgia Meloni. E, come da previsione, Zelensky è atterrato nella capitale, all’aeroporto di Ciampino, stamattina alle 10. Si tratta della prima visita ufficiale da quando è scoppiata la guerra con la Russia, il 24 febbraio del 2022. Un’occasione per parlare di pace e cercare con governo e Pontefice un modo per raggiungere il risultato.

Task force per garantire la sicurezza del Presidente ucraino

Una vera e propria task force è stata organizzata in occasione della visita del presidente ucraino, sono mille gli agenti schierati per assicurare la sicurezza, ma è stata istituita anche una no fly zone e anche i droni non potranno volare. Squadre antiterrorismo di Polizia e Carabinieri sono state messe in campo, oltre ad artificieri e unità cinofile che controllano Roma in tutte le aree ritenute sensibili.

Qual è il motivo della visita di Zelensky in italia

Nonostante il motivo che ha spinto Zelensky a raggiungere l’Italia non sia stato reso noto, si può pensare che è si tratta dell’ulteriore richiesta di sostegno nel conflitto oppure che dal nostro Paese ci sia l’impegno per promuovere la pace. Ma la verità è si è sempre e comunque sul piano delle supposizioni, perché il vero motivo resta ‘top secret’.

Il presidente ucraino quando incontrerà Mattarella, Meloni e Papa Francesco

Gli incontri previsti nella giornata di oggi dovrebbero prevedere la prima visita a Mattarella, la seconda alla Meloni e infine al Papa che dal canto suo, nel dimostrare in più occasioni la sua vicinanza al popolo ucraino, si è attivato per aprire canali diplomatici utili a mettere fine alla guerra. Il Presidente della Repubblica e il Premier, in varie occasioni, invece, hanno manifestato il pieno sostegno all’Ucraina anche con aiuti militari, umanitari ed economici.