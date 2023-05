Zelensky a Roma: domani l’incontro con Papa Francesco, Mattarella e Meloni

Il presidente dell’ucraina è atteso domani in Quirinale dal Sergio Mattarella. Nonostante l’incontro sia stato fissato, l’agenda di Volodymyr Zelensky resta in forse per motivi di sicurezza. Il leader ucraino dovrebbe essere a Roma anche per incontrare papa Francesco e il premier Giorgia Meloni. Tutti appuntamenti sui quali non si hanno certezze in relazione agli orari. Un atteggiamento di protezione e cautela nei confronti del Presidente straniero.

Incontri che hanno un significato di speranza per il popolo ucraino

Si tratta, comunque, di incontri che ricoprono un significato di speranza per il popolo ucraino che contano, in particolare, sull’intercessione del Pontefice, per risolvere il conflitto ancora in corso con la Russia. Non meno importante il confronto con il governo italiano nel corso del quale, Zelensky e il suo Ministro Dmytro Kukeba dovrebbero incontrare non solo la Meloni, ma anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mentre non è prevista la presenza del vicepremier Matteo Salvini.

Governo italiano diviso nel sostegno all’Ucraina

Resta il fatto che il governo italiano sia diviso sul conflitto in corso. Se da una parte la Meloni ha manifestato apertamente la sua intenzione di continuare a dare sostegno a Kiev, con l’idea di aiutarla a difendersi e anche a difendere l’Europa da un eventuale attacco russo, dall’altra esiste una rinomata vicinanza di Berlusconi e Salvini al leader Russo Putin. Salvini ha apertamente manifestato il suo dissenso al sostegno che il nostro Paese sta dando all’ucraina, Berlusconi, dal canto suo, ha ripetutamente criticato il presidente ucraino.

Una visita lampo quella del presidente Zelnsky nella Capitale

In ogni caso la permanenza del leader ucraino dovrebbe essere limitata nel tempo. Una visita veloce per poi ripartire alla volta della Germania dove dovrebbe incontrare il cancelliere Scholz. Ma nei mesi scorsi Zelensky ha già raggiunto Washinton, Londra, Parigi, Bruxelles, Helsinki e L’Aia.