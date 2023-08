Hellas Verona-Roma: dove vedere la partita in tv o diretta streaming, orario e formazioni

E’ in programma sabato 26 agosto alle ore 20.45 la partita tra Hellas Verona e Roma. Il match, valido per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Dirigerà la gara il sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Garzelli, con Zufferli quarto uomo. Al VAR ci sarà Nasca, AVAR Paganessi.

Hellas Verona – Roma, dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. L’Hellas Verona arriva a questa sfida dopo aver espugnato il campo dell’Empoli alla prima giornata, grazie alla rete realizzata da Bonazzoli nel secondo tempo. La Roma invece arriva dal pareggio casalingo per 2 a 2 contro la Salernitana. I gol sono stati realizzati entrambi da due calciatori: Belotti per la Roma, Candreva per la Salernitana. Due doppiette a testa per i ‘men of the match’.

Sono sessantaquattro i precedenti tra le due compagin,i con il bilancio di trentatré vittorie della Roma, venti pareggi e undici affermazioni del Verona. Nella passata stagione la squadra di Mourinho si impose sia in terra veneta (1-3) sia all’Olimpico (1-0).

QUI VERONA – Assenti gli infortunati Lazovic, Hrustic e Henry, ma tornano a disposizione Faraoni e Hien, che hanno scontato il turno di squalifica. Baroni dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Montipò in porta e con una difesa a tre formata da Cabal, Magnani e Coppola. In mezzo al campo Dawidowicz e Hongla mentre Terraciano e Doig dovrebbero agire sulle corsie esterne. Unica punta Djuric, supportata da Ngonge e Mboula.

QUI ROMA – Mourinho, che dovrà fare a meno degli infortunati Abraham e Kumbulla, ritrova Pellegrini e Dybala, che rientrano dalla squalifica. Il tecnico portoghese dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta e con una difesa a tre formata da Mancini, Smalling e Llorrente. In cabina di regia Pellegrini con Cristante e Aour mentre Kristensen e Zalewski dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Davanti Dybala e Belotti.

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Cabal; Terracciano, Hongla, Dawidowicz, Doig; Ngonge, Mboula; Djuric. Allenatore: Baroni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski, Dybala, Belotti. Allenatore: Mourinho