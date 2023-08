Roma-Salernitana 2-2, doppiette di Belotti e Candreva

Finisce 2-2 la partita tra Roma e Salernitana, valida per la prima giornata del campionato di calcio di Serie A. Vantaggio iniziale di Belotti per la Roma, poi sorpasso granata con la doppietta di Candreva. Pareggio finale, sempre di Belotti, con un gol di testa su calcio d’angolo.

Roma – Salernitana 2-2: il tabellino

Roma e Salernitana 2-2 (1-1) ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling (20′ st Paredes), Llorente, Kristensen (20′ st Karsdorp), Aouar (47′ st Pagano), Cristante, Bove (20′ st Renato Sanches), Spinazzola (20′ st Zalewski), El Shaarawy, Belotti. (63 Boer, 99 Svilar, 5 Ndicka, 19 Celik, 61 Pisilli, 18 Solbakken, 62 Alessio). All. Rapetti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Lovato, Fazio, Gyomber, Mazzocchi (21′ st Dia), Maggiore (33′ st Legowski), Coulibaly L., Bradaric, Candreva, Kastanos (33′ st Sambia), Botheim (43′ st Coulibaly M.). (56 Costil, 1 Fiorillo, 35 Motoc, 36 Sfait 39 Iervolino, 40 Elia). All. Sousa Arbitro: Feliciani di Teramo Reti: nel pt 17′ Belotti, 36′ Candreva; nel st 4′ Candreva 37′ Belotti Angoli: 8 a 1 per la Roma Recupero: 5′ e 6′ Ammoniti: Gyomber, Maggiore, Kastanos e Fazio per gioco falloso. Spettatori: 62.050

La cronaca del match

All’Olimpico finisce 2-2 con il ‘Gallo‘ che trova i suoi primi due gol assoluti in campionato con la maglia giallorossa dopo essere rimasto a secco la scorsa stagione (il Var gliene annulla un altro proprio ad inizio gara), mentre l’ex Lazio riprende da dove aveva lasciato solo qualche mese fa, trovando due perle che hanno fatto sognare per mezz’ora la squadra di Sousa. Alla fine agli uomini di Mourinho (privi di capitan Pellegrini e Dybala squalificati) non riesce la contro rimonta, venendo cosi’ costretti a lasciare per strada i primi due della stagione. Passano appena otto giri d’orologio dal fischio d’inizio e i giallorossi sbloccherebbero subito la gara grazie alla fiammata di Belotti su invenzione di Cristante, ma il ‘Gallo’ ha un alluce in fuorigioco e la sua esultanza resta strozzata in gola dopo l’intervento del Var.

Al numero 11 romanista, però, bastano altri nove minuti per trovare il suo primo sigillo assoluto in campionato con la Roma: stavolta è Llorente a lanciare in profondità, Belotti vince un contrasto prima con Fazio e poi con Gyomber, indovinando successivamente il mancino che stavolta vale il vero 1-0. La squadra dello squalificato Mourinho sembra in totale controllo, sfiora il raddoppio al 33′ con un colpo di testa di Smalling e la successiva ribattuta di Mancini sulla parata di Ochoa, ma al 36′ incassa il pareggio di Candreva al primo tiro in porta della Salernitana.

Il fantasista granata è il più in palla dei suoi e ad inizio ripresa, esattamente al 49′, s’inventa a sorpresa anche il gol del sorpasso ospite: Bradaric sventaglia da sinistra, lui controlla con il destro a rientrare e con un mancino a giro dal limite batte Rui Patricio facendo esplodere il settore ospiti. La Roma non ci sta, Mourinho dalla tribuna dà ordine d’inserire forze fresche e i suoi tornano a caricare a testa bassa alla ricerca del pareggio. Al 77′ El Shaarawy centra un incrocio dei pali, poi cinque minuti piu’ tardi ci pensa ancora Belotti a ristabilire la parita’ con un colpo di testa su corner del neo entrato Paredes. Nel finale i padroni di casa tentano il tutto per tutto per il bottino pieno, ma la retroguardia campana stringe i denti fino all’ultimo per mettersi in tasca il primo punto stagionale.