Hoara Borselli scippata in centro a Roma: ‘C’è un serio problema di sicurezza’

Brutta giornata per la giornalista Hoara Borselli, che ha subito un furto della borsa per le strade di Roma. Stava camminando nella zona del Centro Storico, quando un uomo alla guida di un motorino si è avvicinato alla donna e, allungando la mano, gli ha sottratto la borsetto. Per la firma del Secolo d’Italia e ospite fissa di “Fuori dal coro”, è stato inutile provare a rincorrere lo scippatore, che a bordo del propro scooter ha fatto perdere le proprie tracce per le vie del centro capitolino.

Hoara Borselli scippata al Centro Storico di Roma

La donna ha voluto raccontare l’episodio ai suoi follower su Instagram, dove spesso interviene sui casi di degrado nella Capitale e in Italia oltre che parlare di politica. La conduttrice infatti dice: “Mi trovavo nel Centro Storico, quando intorno alle 14, impegnata a camminare tra via Ripetta in direzione di via del Corso, qualcosa mi ha strattonato d’improvviso. A bordo di un motorino c’era un uomo, che aveva allungato la propria mano per agganciare la mia borsa e portarsela via. Io per la forte spinta sono caduta, ma ho potuto vedere nitidamente tutta la scena e soprattutto come il ladro abbia accelerato per far perdere le proprie tracce”.

Ha proseguito la Borselli: “È stata come la scena di un classico del cinema – dice in un video – Ho sentito una botta sulla spalla, ero in mezzo alle persone. Ho pensato a un urto e mi sono girata per capire, giusto il tempo di vedere uno scooter con un uomo a bordo che mi aveva affiancata e mi sono ritrovata senza borsa. Ciò che mi ha stupita è la perfezione dei movimenti: un botta per far allentare la presa e hanno agguantato la borsa. È stata come la scena di un classico del cinema – dice in un video – Ho sentito una botta sulla spalla, ero in mezzo alle persone. Ho pensato a un urto e mi sono girata per capire, giusto il tempo di vedere uno scooter con un uomo a bordo che mi aveva affiancata e mi sono ritrovata senza borsa. Ciò che mi ha stupita è la perfezione dei movimenti: un botta per far allentare la presa e hanno agguantato la borsa”.