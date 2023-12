I regali di Natale last minute con consegna immediata: la guida

Oggi, 24 dicembre, è la vigilia di Natale. Dovrebbe essere un giorno di festa, ma c’è chi ancora si scapicolla per trovare un regalo last minute. C’è ansia, c’è stress. Nelle grandi città, Roma compresa, sono settimane che il traffico si è inevitabilmente intensificato. I centri commerciali sono stati presi d’assalto, perché la tradizione è pur sempre la tradizione, dice qualcuno tra il saggio e il provocatore.

Tutte le soluzioni per i regali di Natale last minute

Se non volete stressarvi troppo ma comunque vi siete dimenticati di fare il regalo di Natale a qualche parente alla lontana, in questa guida vi proponiamo una serie di doni con consegna immediata.

Una soluzione che potrebbe far felice chi riceve il regalo di Natale è rappresentata dalla carta regalo Amazon, che possa permettere di effettuare un acquisto su una vasta gamma di articoli disponibili in catalogo.

Altra soluzione è rappresentata da un corso di formazione online: cucina, fotografia, solo per fare qualche esempio. Ci sono alcune piattaforme online come Domestika e Learnn che offrono l’accesso a centinaia di corsi in streaming fruibili da computer, smartphone e tablet.

Dai buoni Amazon alla cena al ristorante

E ancora. Molti ristoranti offrono la possibilità di acquistare online un buono per una cena per due persone, da spendere in una data a vostra scelta. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente inserire il vostro nome e quello della persona con cui vorrete trascorrere una serata in compagnia, scegliere l’opzione ‘regalo di Natale’ e inserire l’indirizzo e-mail della persona a cui vorrete spedirlo.

A quel punto arriverà (naturalmente senza il prezzo) la gift card con il nome del ristorante prescelto, cosa comprende il regalo e – se l’avete già fissati – data e orario in cui andrete.

Insomma, di soluzioni ce ne sono tante per tutte le tasche. Non resta, a questo punto, che augurarvi buon Natale.