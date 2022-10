Il cagnolino appena adottato cade dal balcone e non può più camminare: ‘Non lo vogliamo più’. L’appello per trovare una nuova famiglia

Aveva trascorso diversi mesi nel canile della Muratella di Roma, poi però una famiglia aveva deciso di adottarlo, di accoglierlo in casa. E di farlo sentire al sicuro. Ma Brother, un cane di appena due anni timido e pauroso, non ha avuto neppure il tempo di ‘festeggiare’, di capire che la sua vita era cambiata, era ormai lontana dalle sbarre. Lui, infatti, si è gettato dalla finestra di un secondo piano e nella terribile caduta si è spezzato la spina dorsale: Brother ora non potrà più camminare.

La famiglia non lo vuole più

Non è chiaro cosa sia successo, come Brother sia caduto da quella finestra. Ma una certezza c’è: il cane è ricoverato presso la clinica CVRS Policlinico Veterinario Roma Sud, è stato operato dalla dottoressa Mignacca, ma purtroppo non potrà più tornare a camminare. Dovrà farlo e potrà farlo solo con un carrellino. Quel momento di gioia, quindi, quella vita lontana dal canile, è durato poco. E a questo si aggiunge un altro dolore: la famiglia che lo aveva adottato ora ha rinunciato a lui. E Brother è ancora una volta alla ricerca di una casa.

Come fare per adottarlo

Come ha spiegato la Lega Nazionale per la Difesa del Cane della sezione di Ostia, Brother in queste condizioni non può tornare in canile. E deve essere, quindi, adottato. “Cerchiamo per Brother un’adozione super del cuore, un cane della sua taglia con la sua disabilità è un grande impegno, ma non è impossibile e Brother vi saprà ripagare con tutto il suo affetto” – scrivono sui social. Per tutte le informazioni si possono contattare i numeri 3332729049 o il 392015986, ma chi vuole può anche inviare una mail all’indirizzo legadelcaneostia@gmail.com.