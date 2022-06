Il commovente abbraccio della bimba alla mamma che torna dalla guerra: il video fa il giro del web

La piccola la aspetta così. Saltellando per la gioia, guardandosi attorno incredula e stringendosi forte al vestitino che ha scelto per l’occasione. Un vestitino rosa abbinato ai fermagli sbrilluccicanti per i capelli e una borsetta fluo, tutto in pendant. Probabilmente ha poco più di tre anni. E con le gambe che tremano e il cuoricino che non finisce di battere all’impazzata, è tornata ad avere la sua mamma tutta per sé.

Leggi anche: Paura ad Anzio, 17enne cade da un scoglio e si ferisce ad un gamba: travolto dalle onde

Il video che ha commosso il web

Una voce in sottofondo grida “è arrivata mamma”. E le gambe della piccola hanno iniziato a correre più forte che potevano. Così come quelle della mamma soldato di ritorno dalla guerra in Ucraina. Lacrime, urla, gioia. Quelle braccia che non si sono strette per così tanto tempo sono diventate una cosa sola. E il sorriso, indimenticabile, della bambina rappresenta.

Finalmente, si sono incrociati quegli occhi che in questo periodo hanno solo potuto sognarsi. Il video pubblicato dal Ministero della Difesa Ucraina ha fatto immediatamente il giro del web. Sono tanti i bimbi che aspettano i genitori a casa. Quei genitori che ogni giorno sacrificano la loro vita per difendere quella degli altri.

Tweet del Ministero: “Milioni di bambini ucraini stanno aspettando il ritorno a casa dei propri genitori dalla guerra, vittoriosi e insieme possiamo far sì che questo giorno sia sempre più vicino”.

Qui il video.