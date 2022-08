Il granchio reale blu sulla costa laziale: “Colpa delle alte temperature, è un rischio”

Inevitabilmente le alte temperature stanno portando cambiamenti ambientali non di poco conto per i quali vedremo le vere conseguenze tra qualche tempo. Stanno cambiando anche le specie, andando a colonizzare posti che prima non facevano parte dei loro ‘habitat’. Questo è il caso del granchio reale blu apparso nella costa laziale, che sta destando non poche preoccupazioni.

Il granchio reale blu

Come fa sapere Ansa, è una specie molto impattante per tutte le altre perché risulta essere dominante e quindi potrebbe modificare il normale ciclo naturale. Tra i rischi, sicuramente uno dei più grandi, è il fatto che possa mangiare i nostri granchi diventando un problema anche a livello economico per quanto riguarda la pesca, (e non solo ovviamente).

Roberto Scacchi, il presidente di Legambiente Lazio, ha spiegato all’ANSA, che la colpa di questa ‘emigrazione’ è data “soprattutto per l’aumento della temperatura delle nostre acque, che permette alle specie non autoctone di proliferare e di riprodursi”. “C’è una tropicalizzazione del nostro mare. Le specie arrivano e si trovano bene”.

Continuando ha poi fatto chiarito che “a oggi non è pericolosa per l’uomo però ovviamente ancora non conosciamo l’impatto complessivo. Nei prossimi mesi verificheremo se avrà effetti anche su alcuni risvolti economici, come per la pesca”.