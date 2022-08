Spiagge nel Lazio, ecco qual è quella più bella e come raggiungerla

Acqua cristallina e sabbia dorata nel totale silenzio della natura. Sembra un sogno ma non lo è: lungo gli oltre 300 chilometri della costa laziale c’è una spiaggia paradisiaca, considerata in assoluto la più bella della regione.

La spiaggia più bella del Lazio: ecco dove si trova

Si tratta di un luogo “segreto”, incontaminato e lontano dalla vita frenetica della città. Si trova a Gaeta e per raggiungerlo bisogna percorrere una discesa di 300 gradini, ecco perché questa spiaggia è stata soprannominata “la spiaggia dei Trecento Gradini“, anche se il suo vero nome è “Spiaggia dell’Arenauta“. Un angolo di paradiso di 1.500 metri protetto da altissime scogliere e dagli alberi, nascosto tra le estremità di un piccolo golfo.

La trasparenza dell’acqua è assicurata: già dalla strada litoranea si intravede il colore turchese del mare che, grazie alla posizione privilegiata e riparata, è quasi sempre piatto e molto calmo. Vista la sua posizione nascosta, la spiaggia dell’Aeronauta è poco frequentata anche in piena estate, ma il periodo migliore per godersi questo spazio senza folla è nei mesi di giugno e settembre.

Come raggiungerla

Per arrivare alla spiaggia dei Trecento Gradini bisogna raggiungere via Flacca, a Sperlonga, sempre in provincia di Latina, e proseguire per la Piana di Sant’Agostino fino al km 24. Qui troverete i parcheggi a pagamento dei lidi dove lasciare l’auto. Dopodiché si prosegue per il sentiero dei 300 gradini per poi arrivare direttamente alla spiaggia. Inoltre, si può anche parcheggiare l’auto alle Scissure e scendere in spiaggia dalla discesa più vicina. Così facendo si eviteranno i numerosi scalini da fare quando si rientrerà dal mare.