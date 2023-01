Il papà dona un polmone al figlio di 5 anni per salvargli la vita: primo trapianto di questo tipo da vivente in Italia

Ha donato parte del suo polmone al figlio di soli 5 anni. Così un papà si è sottoposto ad un delicato intervento per cercare di salvare la vita al bambino, al suo bambino. L’operazione, svoltasi ieri martedì 17 gennaio 2023, è stata eseguita all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: si tratta del primo trapianto di questo tipo fatto da un donatore vivente, peraltro con pochissimi precedenti in Europa, in Italia. Il complesso intervento chirurgico si è reso necessario a causa del quadro clinico critico del piccolo paziente.

Trapianto, papà dona al figlio piccolo parte del suo polmone

Il papà del bambino aveva già donato in passato al bambino il midollo per curare una rara malattia che lo affligge fin dalla nascita. E adesso ha scelto di donare anche una parte del suo polmone per salvare la vita al figlio. Il bambino è infatti affetto da talassemia o anemia mediterranea, una patologia del sangue che ha reso necessario un trapianto di midollo, effettuato in un altro ospedale italiano. La donazione del midollo dal padre, con conseguente “trasferimento” del sistema immunitario del genitore sul figlio, ha però generato la cosiddetta malattia da trapianto contro l’ospite (Graft versus Host Disease, GvHD), una grave complicanza che si osserva nei pazienti sottoposti a trapianto allogenico. Si tratta di una complessa reazione immunitaria, dove le cellule trapiantate provenienti dal donatore “attaccano” gli organi e i tessuti del ricevente, che il nuovo sistema immunitario non riesce a riconoscere come propri. Questa forma di rigetto aveva causato al bambino un danno estremamente grave ed irreversibile alla funzionalità polmonare, che ha poi reso necessario il trapianto di polmone realizzato a Bergamo.

Il primo trapianto di polmone da vivente in Italia

Il doppio intervento di prelievo e di trapianto ha richiesto l’impiego di due sale chirurgiche adiacenti, che hanno lavorato in parallelo. Tutta la procedura in sala operatoria è durata 11 ore. Mentre il donatore veniva sottoposto al prelievo del lobo polmonare, nella sala adiacente iniziava la fase di preparazione del ricevente. L’intervento è stato guidato e coordinato da Michele Colledan, che ha anche effettuato il trapianto sul bambino. Il prelievo del lobo polmonare destro dal padre donatore è stato eseguito da Alessandro Lucianetti, direttore della Chirurgia generale 1 – addominale toracica. Gli anestesisti della Terapia intensiva cardiochirurgica, i cardiochirurghi pediatrici e i perfusionisti hanno predisposto il supporto delle funzioni cardiocircolatorie con l’ECMO.

Le due équipe sono state assistite dalla Anestesia e Rianimazione e dallo staff tecnico ed infermieristico, per un totale di diverse decine di operatori coinvolti. In particolare, rende noto l’Ospedale in un comunicato, per il prelievo con Alessandro Lucianetti hanno lavorato i chirurghi Domenico Pinelli e Paolo Pizzini, gli anestesisti Laura Petrò e Carlo Pirola, le strumentiste Chiara Gaspani e Francesca Rota, gli infermieri Sara Campana, Alessandra Limonta e Nora Bonadei e gli OSS Matteo Sala e Myriam Miglietta. In sala operatoria per il trapianto del bambino erano presenti, oltre a Michele Colledan, anche i chirurghi Michela Guizzetti e Francesco Cantore, gli anestesisti Manuela Cadei, Consuelo Mario e Lorenzo Grazioli, gli strumentisti Irene Catteneo e Andrea Battaglia, le infermiere Denise Magri, Claudia Belotti e Paola Pinotti, la OSS Cristina Cantamessa e il coordinatore dei tecnici della perfusione Davide Ghitti con i colleghi Silvia Viscardi e Giulia Gritti. Lo studio e la gestione dei pazienti prima e dopo l’intervento sono stati seguiti dalle équipe della Pediatria, della Pneumologia, della Terapia intensiva pediatrica e dalla Terapia intensiva adulti. Il Centro Nazionale Trapianti ha concesso un’autorizzazione speciale all’ospedale bergamasco per eseguire questo intervento.