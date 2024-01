Il parco dei Castelli Romani compie 40 anni: gli eventi

Il Parco regionale dei Castelli Romani celebra il quarantennale anniversario dell’istituzione dell’Ente. Sabato 13 gennaio 2024 ricorre l’anniversario del Parco regionale dei Castelli Romani. Una giornata in cui si svolgeranno alcuni eventi, che saranno preludio di un ricco programma di iniziative che si protrarranno per tutto l’arco dell’anno, volte alla promozione e valorizzazione dell’area naturale protetta.

Quali comuni sono compresi all’interno del parco dei Castelli Romani

L’istituzione del Parco nasce dalla sensibilità, consapevolezza e senso civico degli abitanti del territorio che intrapresero una lunga battaglia con lo scopo di tutelare l’integrità delle caratteristiche naturali e culturali del territorio che occupa l’antico vulcano Laziale. Grazie alla forte mobilitazione popolare furono raccolte le firme utili a presentare il 23 aprile 1981, la proposta di legge per l’istituzione del parco e la sua attuazione significava innanzi tutto porre un freno alla cementificazione dei Castelli Romani.

L’area protetta è diventata, negli anni, una realtà che ricopre un territorio di circa 15.790 ettari, in cui ricadono ben 16 comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri.

Uno dei compiti fondamentali dell’ente è quello di favorire la conoscenza delle caratteristiche dell’area protetta, attraverso strumenti come l’educazione ambientale nelle scuole, o le tante e diversificate iniziative ed attività esperienziali volte ad accrescere la consapevolezza sull’importanza che ricopre la conservazione di habitat e specie unici, della biodiversità che ci circonda, per il benessere della natura e della comunità.

Le parole di Ivan Boccali

“Sono onorato di presiedere alle attività del quarantennale – afferma il commissario straordinario del Parco, avv. Ivan Boccali – traguardo importante per un Parco nato dalla volontà popolare di salvaguardare il proprio territorio. Sono consapevole che ci aspettano sfide complesse, per continuare il delicato compito di coniugare la tutela ambientale con lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio. Conto sul sostegno di tutte le istituzioni locali e dei cittadini per continuare ad assicurare un futuro alla nostra area naturale protetta, inestimabile patrimonio per le prossime generazioni”.

“Siamo pronti a vivere questo anno – dichiara il direttore del Parco, geol. Emanuela Angelone – con un ricco programma che mira a coinvolgere le comunità locali, le istituzioni, gli operatori e tutti coloro che sono legati al Parco e a quello che rappresenta. Nelle attività promozionali saranno coinvolti tutti i territori gestiti dall’Ente”.