In giro per Ariccia con lo stupefacente in auto: arrestato 48enne

Viaggiava in giro per Ariccia a bordo della sua auto, quando è stato fermato per un controllo dagli agenti del Commissariato di Albano. Doveva essere uno dei tanti accertamenti che vengono svolti, soprattutto in questo periodo di festività per garantire la sicurezza dei cittadini, ma un forte odore all’interno dell’abitacolo che ha fatto sospettare che il 48enne fosse in possesso di stupefacenti ha indotto gli investigatori a svolgere accertamenti più dettagliati. E i sospetti sono aumentati quando l’uomo ha mostrato un certo nervosismo davanti alle forze dell’ordine.

La perquisizione veicolare ha fatto rinvenire la droga

I poliziotti hanno perciò proceduto a una perquisizione veicolare e al termine delle ricerche hanno trovato un etto di hashish e una somma di denaro in merito alla quale il 48enne non ha saputo dare spiegazione. Ma il rinvenimento ha, immancabilmente fatto scattare anche una perquisizione domiciliare presso le abitazioni del soggetto.

Gli agenti a seguito di perquisizione domiciliare hanno trovato altro stupefacente

Anche in questo caso ricerche che si sono rivelate fruttuose visto che gli agenti hanno recuperato ulteriori quantitativi di stupefacente, circa 3 etti e mezzo, un bilancino di precisione ed un coltello intriso della sostanza stupefacente. Tutto il materiale, come è consuetudine, è stato posto sotto sequestro, mentre al termine delle indagini l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per fatti analoghi, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

La convalida dell’arresto

Dopo le formalità di rito e dopo aver trascorso qualche ora nelle camere di sicurezza del Commissariato di Albano Laziale il 48enne è dovuto comparire davanti al giudice del Tribunale di Velletri. Un’udienza nel corso della quale il magistrato si è pronunciato con la convalida dell’arresto.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.