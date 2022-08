Incendi sulla Pontina e sulla Roma-Fiumicino: traffico in tilt

Roma continua a bruciare. Questa volta l’incendio, l’ennesimo di una lunga scia, è divampato sull’autostrada A91 ‘Roma-Fiumicino‘, nello spartitraffico centrale.

Chiusa la Roma-Fiumicino

A causa dell’incendio l’autostrada Roma-Fiumicino è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Fiumicino, all’altezza del km 15,900. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, che stanno domando le fiamme, anche il personale Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell’emergenza. L’obiettivo resta uno: riaprire al traffico (ora in tilt) il Raccordo non appena verranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza.

Incendio anche sulla Pontina

Quello sulla Roma-Fiumicino non è certo (purtroppo) l’unico incendio. Fiamme anche sulla Pontina, all’altezza del campo rom di Castel Romano, in direzione Pomezia. Anche in questo caso si registrano code e il traffico è in tilt.