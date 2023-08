Incendio, la Pontina brucia: enorme massa di fumo blocca la viabilità in entrambe le direzioni

Pontina. Un incendio di sterpaglie in direzione Latina, ma che ha interessato anche la carreggiata opposta verso Roma, a causa dell’enorme massa di fumo che ha letteralmente inondato entrambe le carreggiate di scorrimento, impedendo di fatto la visibilità e la viabilità del traffico.

Incendio sulla Pontina: fumo denso su entrambe le carreggiate

L’incendio si è verificato nelle ultime ore di oggi, precisamente al km 37.300 della Pontina. Ad innescare l’incendio, quasi sicuramente, un mix incendiario di caldo torrido, vento e sterpaglie secche disseminate lungo la carreggiata. Dopo l’innesco, l’incendio si è rapidamente diffuso su tutta la vegetazione secca nei pressi, creando di conseguenza un enorme massa di fumo che ha coinvolto dapprima la carreggiata in direzione Latina, per poi inondare anche quella opposta in direzione Roma. Inutile sottolineare che la viabilità è stata fortemente compromessa a causa della scarsa visibilità per gli utenti del traffico.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto, dopo le diverse segnalazioni, sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Aprilia e Pomezia, con il supporto anche della Protezione Civile. Le operazioni sono state particolarmente delicate, e si sono protratte per circa un’ora e mezzo. Dopo lo spegnimento e la messa in sicurezza delle carreggiate, il traffico è ritornato a scorrere sulla Pontina.