Incendio Malagrotta, arriva l’ordinanza: finestre chiuse nel raggio di 6 chilometri

Incendio di Malagrotta, alla fine è arrivata l’ordinanza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che obbliga i cittadini nel raggio di 6 chilometri dal rogo di tenere le finestre chiuse. Viene quindi estesa l’ampiezza rispetto a ieri, quando era stato consigliato dall’Amministrazione comunale di restare con le finestre chiuse nel raggio di un chilometro.

La nube nera si è infatti spostata, allargandosi verso l’Aurelia. Per i prossimi due giorni, quindi, sarà necessario seguire le indicazioni di seguito riportate. Ecco cosa si legge nel sito del Comune di Roma.

L’ordinanza del Sindaco

Con Ordinanza del Sindaco contingibile e urgente di definizione delle misure precauzionali in seguito all’incendio verificatosi presso l’impianto di TMB di Malagrotta in data 15 giugno 2022, in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aereodispersi, e comunque per un periodo non superiore a 48 ore, in virtù del principio di precauzione, per un raggio di 6 km dal luogo dell’incendio e comunque limitatamente al territorio di Roma Capitale, si dispone:

1. la sospensione delle attività educativo-didattiche e della attività ludico ricreative e sportive dei servizi educativi e dell’infanzia, compresi i centri estivi, pubblici e privati;

2. il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area individuata;

3. il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;

4. il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area individuata.

Si raccomanda di limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva e di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti.

In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Chiusi asili, scuole e centri estivi

In questi due giorni, proprio a causa dell’emergenza, nel raggio dei 6 chilometri le scuole, gli asili e i centri estivi resteranno chiusi in via precauzionale.

La cappa sopra Malagrotta

In questo momento si è creata una cappa nella vallata di Malagrotta, coprendola. Se si dovesse alzare il vento previsto in direzione Sud Ovest, questa verrà spinta verso il litorale.