Incendio Mezzocammino, dati Arpa allarmanti: diossina ben oltre i limiti

Fiamme in una autorimessa al di sotto di un palazzo di quattro piani in largo Benito Jacovitti, in zona Mezzocammino a Roma. E’ successo lo scorso 31 dicembre 2023. All’interno erano parcheggiate diverse auto e materiale di vario genere. Evacuato lo stabile. Per lo spegnimento, oltre all’acqua i vigili del fuoco hanno utilizzato schiumogeno, al fine di evitare il propagarsi ai piani superiori. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. Non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell’ordine e la polizia locale.

Incendio Mezzocammino, evacuate circa 40 famiglie

Sono circa 40 i nuclei familiari evacuati, a causa del fumo, dal palazzo di largo Jacovitti, a Mezzocammino, in seguito all’incendio in un’autorimessa. I carabinieri hanno fatto uscire a scopo precauzionale anche i residenti delle palazzine adiacenti. A causa dell’incendio è crollata una parte del solaio dell’autorimessa. A notare le fiamme è stata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vitinia che transitava lungo la strada. All’interno dell’autorimessa vi erano molti materiali e rifiuti.

I dati Arpa, pubblicati in data 8 gennaio 2024, evidenziano una qualità dell’aria scarsa. La diossina, infatti, risulta essere ben oltre i limiti previsti dalla legge.

Cosìè Arpa e di cosa si occupa