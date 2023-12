Incendio ospedale Tivoli, il pm dispone una maxi consulenza

La Procura di Tivoli ha disposto una maxi consulenza in relazione all’incendio all’ospedale San Giovanni Evangelista dove nella tarda serata di venerdì 8 dicembre 2023 è divampato un incendio che ha provocato la morte di tre persone. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Perché il pm ha disposto una maxi inchiesta

L’attività punta a chiarire quanto avvenuto e in particolare verranno effettuate verifiche sull’impianto antincendio e sui sistemi di sicurezza all’interno del nosocomio. Al momento il fascicolo, in cui si ipotizzano i reati di omicidio colposo plurimo e incendio colposo, resta contro ignoti. I pm, coordinati dal procuratore Francesco Menditto, hanno conferito incarico per le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni.

In procura questa mattina si è svolto un vertice a cui hanno partecipato i vigili del fuoco, agenti della squadra mobile e del commissariato per fare il punto delle indagini. Nelle ultime ore sono stati acquisiti una serie di atti e ascoltati testimoni.

Lutto cittadino a Tivoli il 12 dicembre

Lutto cittadino domani a Tivoli e Guidonia dopo l’incendio all’ospedale San Giovanni Evangelista che ha causato la morte di tre persone. Ad annunciarlo è il sindaco di Tivoli, Pino Proietti. “Due delle vittime sono di Guidonia e uno è di Roma – spiega il primo cittadino -. Da questa mattina è operativo un punto di Pronto intervento presso la palestra comunale di Maramotti. Nei prossimi giorni chiederò un incontro con il procuratore Menditto per cercare di trovare una intesa al fine di fare tornare in funzione le aree dell’ospedale non interessate dalle fiamme”.