Incendio ospedale Tivoli, il procuratore: “A oggi nessun indagato”

Non ci sono ancora indagati nel fascicolo, aperto dalla procura di Tivoli, dopo l’incendio divampato la sera dell’8 dicembre all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli nel quale hanno perso la vita tre pazienti. “L’indagine è ancora a carico di ignoti, abbiamo bisogno di tempo per i dovuti accertamenti”, ha spiegato all’agenzia di stampa Agi il procuratore capo Francesco Menditto che coordina le indagini di vigili del fuoco e agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Tivoli.

Nessun indagato, una smentita a quanto precedentemente trapelato

Una smentita dunque alle notizie trapelate poco prima. Dopo il nulla osta del magistrato ai funerali delle vittime, infatti, si era diffusa la voce di possibili iscrizioni sul registro degli indagati. Il nulla osta del magistrato è un atto “estremamente significativo anche dal punto di vista delle indagini, perché da esso si evince come il procedimento non sia più contro ignoti, anche se non vi si specificano i soggetti iscritti nel registro degli indagati”, si legge in un comunicato stampa di Studio3A-Valore, la societa’ specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni insieme all’avvocato Lorenzo Marcovecchio del foro di Isernia.

Incendio Tivoli, sabato 16 dicembre 2023 i funerali di due vittime

Sono previsti per domani, sabato 16 dicembre 2023, i funerali di due delle tre vittime del tragico incendio scoppiato la sera dell’8 dicembre all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

Si tratta di Romeo Sanna e Pierina Di Giacomo, entrambi di 86 anni e residenti nel comune di Guidonia Montecelio.

L’estremo saluto a Sanna, che era ricoverato al piano -1, nel reparto di medicina d’urgenza (appena un piano sopra rispetto a quello dove si sarebbe sviluppato il rogo, il meno due), e che risiedeva nella frazione di Villalba, sarà dato alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria del Popolo della stessa Villalba di Guidonia, mentre le esequie della signora Di Giacomo, che si trovava al terzo piano, in Medicina Generale, e che abitava nella frazione di Villanova, si svolgeranno nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova, alle ore 11.