Incendio Tivoli, Asl Roma 6 vieta alberi e presepi negli ospedali per diminuire i rischi

Stop agli alberi di Natale ed ai presepi illuminati contro il rischio incendi negli ospedali della Asl Roma 6, che comprende i distretti di Frascati, Albano Laziale, Ciampino, Pomezia, Velletri e Anzio. L’indicazione è rinnovata in una circolare diramata l’11 dicembre, dopo il tragico incendio all’ospedale di Tivoli. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Incendio ospedale di Tivoli, cosa è contenuto nella circolare

Nella circolare, si sottolinea che “al fine di ridurre al minimo il rischio elettrico e le conseguenze correlate, con la presente si rinnova la circolare dei divieti e limitazioni relativi all’installazione di alberi di Natale e presepi all’interno di tutte le strutture aziendali”.

La circolare rinnova anche la precedente circolare relativa alla gestione delle porte tagliafuoco. In particolare si prevede che che le vie di fuga debbano essere sempre “percorribili senza impedimenti e libere da ostacoli” ed i presidi antincendio devono essere “ben visibili e facilmente utilizzabili all’occorrenza”.

Si ricorda infine che nelle strutture sanitarie e pertinenze esterne “vige il divieto di fumo esteso anche alle sigarette elettroniche” e di “parcheggiare in modo corretto nelle aree appositamente individuate nelle pertinenze esterne delle strutture sanitarie, spegnendo i motori a sosta avvenuta”. Si indica anche di “smaltire regolarmente i rifiuti ospedalieri”.

Le parole di Francesco Rocca

“L’area dell’ospedale di Tivoli sotto sequestro della procura è confinata. Ma il resto è legato a motivi sicurezza. Stiamo rientrando nelle aree ma vanno fatti i lavori, anche sull’impianto elettrico. La riapertura dipende dal dissequestro. Per riaprire l’ospedale ci vorranno dai 4 ai 6 mesi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla conferenza stampa dopo la giunta straordinaria in materia sanitaria, a proposito dell’incendio all’ospedale di Tivoli. “I servizi ambulatoriali potranno riprendere a breve ma per qualche mese dovremmo fare meno di quella struttura”, ha precisato Rocca.