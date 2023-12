Incendio ospedale Tivoli, celebrati i funerali di Romeo Sanna e Pierina Di Giacomo a Guidonia

Sono stati celebrati sabato 16 dicembre 2023 i funerali di Romeo Sanna e Pierina Di Giacomo, entrambi di 86 anni e residenti nel comune di Guidonia Montecelio (Roma), due delle tre vittime del tragico incendio scoppiato la sera dell’8 dicembre all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

I funerali di due delle tre vittime dell’incendio divampato nell’ospedale di Tivoli

L’estremo saluto a Sanna, che era ricoverato al piano -1, nel reparto di Medicina d’Urgenza (appena un piano sopra rispetto a quello dove si sarebbe sviluppato il rogo, il meno due), e che risiedeva nella frazione di Villalba, è stato dato alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria del Popolo della stessa Villalba di Guidonia, mentre le esequie della signora Di Giacomo, che si trovava al terzo piano, in Medicina Generale, e che abitava nella frazione di Villanova, si sono svolte nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova, alle ore 11.

I familiari di entrambe le vittime, per essere assistiti, fare piena luce sui fatti e le responsabilità e ottenere giustizia, si sono affidate, attraverso l’Area manager Lazio Angelo Novelli, a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, unitamente all’avvocato Lorenzo Marcovecchio del Foro di Isernia.

Tantissima gente a Guidonia

Una volta effettuati gli esami, l’autorità giudiziaria, giovedì 14 dicembre, ha dato il nulla osta alla sepoltura e le famiglie delle vittime hanno così potuto fissare la data dei funerali, che sono stati partecipatissimi, considerata anche la portata di un disastro che ha colpito tutto il Paese: i Comuni di Guidonia e Tivoli martedì 12 dicembre hanno anche proclamato una giornata di lutto cittadino.

Un atto, il nulla osta del magistrato, estremamente significativo anche dal punto di vista delle indagini, perché da esso si evince come il procedimento non sia più contro ignoti, anche se non vi si specificano i soggetti iscritti nel registro degli indagati.

Artigiano edile in pensione Sanna lascia la moglie, due figli, tre nipoti, tre fratelli e una sorella; da sempre casalinga, Pierina Di Giacomo viveva per i suoi tre figli e i due nipoti, ancora di più dopo aver perso il marito nel gennaio del 2020.