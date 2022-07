Incendio sulla linea Roma Napoli, fiamme tra Torricola e Pomezia: treni in ritardo

Un giovedì da incubo per i pendolari, quelli che ora devono fare i conti con ritardi e non pochi disagi. Il motivo? C’è un incendio sui binari, quindi le linee ferroviarie Roma-Napoli (via Formia) e Roma-Nettuno sono ‘bloccate’. O meglio, il servizio è rallentato tra Torricola e Pomezia e questo per i viaggiatori vuol dire ritardi, limitazioni. E treni cancellati.

Cosa sta succedendo sulla Roma-Napoli e Roma-Nettuno

Stando all’ultimo aggiornamento delle 15, pubblicato sul sito di Trenitalia, il traffico ferroviario è rallentato perché è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono al lavoro per domare le fiamme. I treni, quindi, viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato.

Ecco cosa cambia

Ma ecco, nel dettaglio, i treni che dovranno fare i conti con i cambiamenti, tra ritardi e cancellazioni:

Il treno IC 596 Napoli Centrale (14:20) – Milano Centrale (23:17) oggi è instradato da Napoli a Roma Via Cassino e può registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti.

Il treno IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) – Roma Termini (13:32) oggi termina la corsa a Latina (13:04). I passeggeri possono proseguire con il treno IC 700 in partenza da Latina alle ore 14:00 e in arrivo a Roma Termini alle ore 14:34.

Il treno IC 583 Milano Centrale (6:50) – Napoli Centrale (15:29) oggi termina la corsa a Roma Tiburtina alle ore 13:30. I passeggeri: diretti a Napoli possono proseguire con il treno FR 9527 in partenza da Roma Tiburtina alle ore 13:43 e in arrivo a Roma Termini alle ore 13:49, a Napoli Afragola alle ore 14:56 e a Napoli Centrale alle ore 15:12; quelli diretti ad Aversa e Formia possono proseguire con il treno FR 9527 in partenza da Roma Tiburtina alle ore 13:43 e in arrivo a Napoli Centrale alle ore 15:12 dove trovano proseguimento con il treno R 21090 in partenza da Napoli Centrale alle ore 15:20 e in arrivo a ad Aversa alle ore 15:36 e a Formia alle ore 16:36; i diretti a Latina possono utilizzare il treno R 4725 in partenza da Roma Tiburtina alle ore 13:47 e in arrivo a Roma Termini alle ore 13:55 dove trovano proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34) oggi termina la corsa ad Aversa (13:47). I passeggeri possono proseguire con il treno IC 596 in partenza da Aversa alle ore 14:38 e in arrivo a Roma Tiburtina alle ore 16:33.

Il treno IC 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (22:14) oggi ha origine da Latina alle ore 15:00. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9413 in partenza da Roma Termini alle ore 14:38 fino a Napoli Centrale (15:48) dove trovano proseguimento con il loro treno IC 555. I passeggeri in partenza da Latina, Formia e Aversa possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Come ha fatto sapere l’azienda, i treni InterCity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.