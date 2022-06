Incendio sulla Pontina vicino al campo rom: traffico in tilt (FOTO)

Se non ci sono incidenti o lavori in corso con i cantieri aperti e i restringimenti di carreggiata, i pendolari della Pontina non possono, purtroppo, tirare un sospiro di sollievo perché ora sulla SS 148 inizia la ‘stagione’ degli incendi. E gli automobilisti, quelli che spesso percorrono una delle arterie principali del Lazio, da molti descritta come un inferno, per un motivo o per un altro si trovano fermi e bloccati nel traffico. Proprio come sta accadendo in questi minuti, dalle 17, all’altezza del campo rom di Castel Romano, dove è divampato un incendio con l’alta colonna di fumo nero ben visibile.

Fiamme sulla Pontina all’altezza di Castel Romano

L’incendio, per cause ancora tutte da accertare, è divampato all’altezza del campo nomadi di Castel Romano, al km 24 della Pontina, e le fiamme sarebbero partite dall’aiuola dello spartitraffico, dalle sterpaglie che si trovano lì. Proprio lì, in quel punto, l’erba è molto alta e, molto probabilmente, il fuoco si è esteso per questo motivo: a volte può bastare anche solo una sigaretta buttata dal finestrino di un’auto in corsa per far partire l’incendio.

Quello che è certo è che il traffico è paralizzato in direzione Roma: si registrano code chilometriche e l’allerta resta massima perché il fumo sta invadendo la carreggiata e potrebbe essere pericoloso per gli automobilisti. Ora sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, che dovranno domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

(Foto di Manuela V. Gruppo FB Noi pendolari della Pontina)