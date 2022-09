Incidente a Ostia: perde il controllo dell’auto e si ribalta (FOTO)

Ha perso il controllo della sua auto, una Toyota Yaris, poi ha terminato la sua corsa al centro della strada. Con la vettura ribaltata. Questo è quello che è successo a Ostia questa mattina, intorno alle 8.30, in via delle Sirene, all’altezza di Corso Duca di Genova.

Incidente in via delle Sirene a Ostia

Alla guida dell’auto un’anziana donna di 83 anni che, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura. E ha terminato la sua ‘corsa’ ribaltandosi. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente e l’83enne, che è stata trasportata al Grassi di Ostia per tutte le cure del caso, fortunatamente non sembrerebbe essere in condizioni gravi e preoccupanti.

Le indagini dei caschi bianchi

Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare, intervenuti sul posto, ricostruire l’esatta dinamica. E capire cosa sia successo questa mattina.

(Foto Viviana Giannini)