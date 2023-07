Incidente a Roma, centauro muore travolto da un’auto pirata. Un testimone: “Guidava una donna”

C’è uno sviluppo in merito all’incidente avvenuto la mattina di lunedì 24 luglio 2023 in zona Aurelio, in Via del Casale di San Pio V, costato la vita ad un centauro di 51 anni. Si tratta della testimonianza di una persona che si trovava nei pressi nel momento in cui è avvenuto l’incidente. E ha fornito un dettaglio interessante per restringere il campo.

La testimonianza: “Guidava una donna”

“Guidava una donna”. E’ quanto avrebbe detto un testimone alla polizia locale, in merito all’incidente avvenuto in Via del Casale di San Pio V, costato la vita ad un centauro di 51 anni. La persona si trovava nei pressi del luogo dell’incidente nel momento in cui è avvenuto l’impatto fatale tra la moto e l’automobile. Il (o la) conducente non si è fermato(a) a prestare soccorso alla vittima, poi deceduto, ma è fuggito(a) via. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare l’uomo che però era ormai deceduto.

Incidente mortale oggi 24 luglio 2023 a Roma

Partiamo dalla cronaca. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 8.30 in Via del casale di S. pio V all’altezza del civico 20. A perdere la vita è stato un motociclista di 51 anni deceduto a seguito dell’impatto con un’auto che è poi fuggita non fermandosi a prestare soccorso. La vittima è un uomo italiano: i sanitari – tre le ambulanze giunte sul posto – hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Il centauro è deceduto sul posto poco dopo. La strada, per consentire prima i soccorsi e poi i successivi rilievi, è stata interdetta alla circolazione da Via Cardil Pacca fino all’intersezione con Via Aurelia Antica causando ingenti ripercussioni alla circolazione.