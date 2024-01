Si chiuderà oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, davanti al gip Roberto Ranazzi l’inchiesta sull’incidente che il 16 aprile scorso, a piazza delle Cinque Giornate, ha visto coinvolto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile e l’autista del tram Walter Mannoni.

La notizia arriva a sorpresa, dal momento che i due si erano denunciati a vicenda per lesioni stradali ed erano finiti entrambi indagati. E invece, sia Immobile che il tramviere hanno deciso di ritirare reciprocamente le querele.

Archiviazione per il ‘caso Immobile’

Nel corso dell’udienza per l’incidente probatorio, durante la quale era prevista l’illustrazione della perizia che di fatto dava a entrambi alcune responsabilità, sarà comunicata la decisione. E il fascicolo sarà archiviato, visto che per le lesioni stradali si procede per querela.

La ricostruzione dell’incidente

Brutto incidente la mattina del 16 aprile 2023, poco dopo le 8, a Roma per Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio. Il calciatore in mattinata è rimasto coinvolto in uno scontro: era a bordo della sua auto, un Suv, quando per cause da accertare è avvenuto l’impatto, violento, con un tram.

L’incidente è avvenuto nelle vicinanze dello stadio Olimpico, a Piazza delle Cinque Giornate: il tram, stando a una primissima ricostruzione, stava attraversando Ponte Matteotti, quello che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati.

Incidente Ciro Immobile a Roma

Ciro Immobile era a bordo della sua auto, una Land Rover Defender, con altre persone quando, per cause da accertare, si è scontrato con un tram della linea 19. La sua vettura sembrerebbe essere distrutta nella parte anteriore, ma fortunatamente il calciatore è uscito illeso dall’incidente, leggere contusioni per chi era con lui. Sul posto il personale sanitario del 118, che ha trasportato in ospedale i feriti: nessuno è in condizioni critiche, neppure i passeggeri del tram. Solo tanto spavento.