Incidente in Grecia, scontro tra treni: 36 morti e più di 80 feriti

Un incidente disastroso in Grecia, che si è trasformato in una immane tragedia. Un treno in viaggio tra Atene e Salonicco, durante la sua corsa, è deragliato improvvisamente, provocando almeno 36 morti e oltre 80 feriti (sono 85 al momento quelli registrati), 53 di questi si trovano ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva in condizioni gravissime.

Il tremendo avvenimento si è verificato nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte. Il luogo dell’incidente è vicino a Tempe, circa 380 chilometri a nord di Atene, lungo la linea Atene-Salonicco. A ripotare la drammatica notizia è stata l’agenzia stampa greca Ana, la quale informa che, stando alle prime informazioni sull’accaduto, si tratterebbe di un treno merci e un convoglio con oltre 350 passeggeri, scontratisi mentre erano in viaggio ad alta velocità: dopo l’impatto tre vagoni sono usciti dai binari finendo in una scarpata, altri due sono andati completamenti distrutti. Il canale televisivo Ert, invece, afferma che una delle carrozze è andata anche a fuoco, intrappolando tra le fiamme diverse persone al suo interno. Nelle scorse ore, è stata avviata una vasta operazione di salvataggio per far fronte all’immane avvenimento. Polizia, Vigili del Fuoco, ambulanze e volontari si sono tutti recati sul luogo dell’incidente per poter prestare i primi soccorsi.

Tre giorni di lutto nazionale: almeno 36 morti e oltre 80 feriti

Intanto le fiamme sono state domante dai Vigili del Fuoco, ma le operazioni continuano strenuamente, senza tregua. A rendere ancora più drammatica la vicenda, il dato secondo cui a bordo del convoglio ci sarebbero stati tanti studenti universitari che tornavano a casa dopo i festeggiamenti per il weekend lungo di Carnevale. In queste ultime ore, il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale, a breve andrà anche lui sul posto per verificare la situazione in prima persona. Il portavoce dei Vigili del Fuoco ha detto: ”L’operazione di liberazione delle persone intrappolate è in corso e si sta svolgendo in condizioni difficili a causa della gravità della collisione tra i due treni”.

(L’immagine in copertina è uno screen dal video pubblicato da Reuters)