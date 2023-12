Dramma quest’oggi in provincia di Latina, 83enne perde la vita in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto lungo la strada che collega Itri a Formia. Sul posto, oltre ai sanitarti del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Ancora sangue sulle strade del Lazio. Un drammatico incidente stradale è costato la vita stamattina ad un uomo di 83 anni che stava percorrendo la strada che collega Itri a Formia, in corrispondenza di Ponte San Rocco.

La sua auto, una Fiat Punto, per circostanze tuttora in fase di accertamento, è andata a sbattere contro un muro e nella carambola è rimasta coinvolta anche una seconda vettura, una Peugeot guidata da un 60enne di Formia. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Foto: Città di Fondi/Facebook

Incidente mortale a Itri oggi 12 dicembre

La vittima come detto è un pensionato di 83 anni, anche lui di Formia. Da capire cosa abbia provocato il sinistro e, in tal senso, non si esclude, tra le altre, l’ipotesi di un malore alla guida. L’altro conducente rimasto coinvolto ha riportato ferite lievi mentre per l’83enne, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Lo riporta Latina Oggi.

Anche un grave incidente sulla Pontina

Sempre in provincia di Latina nelle scorse ore un altro grave incidente si è verificato stavolta nel territorio del Comune di Aprilia, sulla Pontina. A scontrarsi lungo la strada in questo caso sono state due autovetture, una Citroen e una BMW, con una delle macchine che si è anche capovolta dopo il violento impatto. Nello scontro, due persone sono rimaste gravemente ferite, tanto che è stato necessario richiedere l’intervento dei paramedici e addirittura il servizio di elisoccorso.