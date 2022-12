Incidente mortale a Latina: l’85enne Italo Coletti investito e ucciso da un’auto

Un terribile incidente stradale quello che è avvenuto ieri alla periferia di Latina, in via Capograssa, nella località di Borgo San Michele. Qui un uomo anziano che era in sella alla propria bici è stato urtato da un’automobile cadendo poi sul ciglio della strada. Vani i soccorsi, purtroppo per l’85enne non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Latina: ciclista colpito da un’auto, la caduta è fatale. Perde la vita un uomoù

Chi era la vittima dell’incidente mortale in via Capograssa

A perdere la vita a seguito del terribile incidente Italo Coletti, un pensionato di 85 anni che è purtroppo morto sul colpo a seguito delle ferite riportate. L’uomo, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, è stato urtato da un’automobile, una Toyota Yaris, a bordo della quale c’era una ragazza di 21 anni che ha travolto l’anziano con la fiancata destra e lo specchietto. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all’uomo, il quale è ‘volato’ a bordo della carreggiata. Nella carambola la bici è finita nel canale che costeggia la strada. Adesso la ragazza è indagata per omicidio colposo.

Gli altri incidenti

Non si ferma purtroppo la scia di sangue sulle strade del Lazio. Sabato mattina un altro uomo è stato travolto e ucciso da un taxi sulla Balduina perdendo la vita sul colpo. Ancora, ieri, sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha perso la vita un altro automobilista sempre a seguito di un incidente avvenuto tra l’Aurelia e lo svincolo di via Boccea e che ha visto coinvolte due vetture.