Incidente mortale a Roma: TAXI travolge e uccide un pedone, dramma alla Balduina

Dramma a Roma sabato mattina dove un pedone è stato travolto e ucciso da un taxi. Un impatto che non gli ha lasciato scampo e sul quale ora si cerca di far luce. Il sinistro, come emerso dai primi elementi disponibili, si è verificato alle prime luci dell’alba del 3 dicembre.

Incidente mortale alla Balduina

Ancora sangue sulle strade della Capitale dunque dove nel 2021 ben 50 pedoni hanno perso la vita. In questo caso l’investimento dalle drammatiche conseguenze si è verificato in Via Prisciano all’altezza del civico 28. Qui, stando alle testimonianze raccolte, un’auto, un TAXI nello specifico, avrebbe investito, uccidendolo, un uomo.

Chi è la vittima

L’incidente si è verificato intorno alle 5.45 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. A perdere la vita nel drammatico sinistro è stato un anziano sulla novantina. Sulla dinamica prosegue il lavoro dei caschi bianchi. La notizia ha sconvolto tutti nel quartiere generando rapidamente un tam tam nei vari gruppi social di quartiere per capire cosa fosse accaduto. La Redazione si stringe al cordoglio della famiglia.

Gli incidenti oggi domenica 4 dicembre 2022

Quello in corso è un weekend (l’ennesimo) all’insegna dei gravi incidenti stradali. Oltre all’investimento costato la vita all’uomo alla Balduina, stamani il risveglio per la Capitale non è certo stato migliore. Prima la chiusura della Galleria Giovanni XXIII, teatro ormai da giorni di diversi incidenti piuttosto gravi, poi il maxi schianto sul Grande Raccordo Anulare; qui a scontrarsi sono stati ben quattro mezzi: si tratta – come vi abbiamo raccontato in questo articolo – di un furgone e di altre tre vetture.

GRA riaperto completamente nella tarda mattinata

Il sinistro in questo caso si è verificato intorno alle 7.30. A causa dell’incidente sono rimaste chiuse per diverso tempo le corsie di emergenza e marcia lenta con i veicoli in coda fatti transitare soltanto nella corsia a scorrimento veloce. Soltanto intorno alle 10.30 la circolazione è tornata regolare.

